VIDEO | Vihane tüli Rakvere Maximas: maskikohustus viis füüsilise konfliktini. Juhtunut vaeb politsei

Ida prefektuuri operatiivjuht Ergo Soosaar ütles täna hommikul Delfile, et politseile selle juhtumiga seoses väljakutset ei tehtud. „Võtame mõlema osapoolega ühendust, et saada lisainfot toimunu kohta, ja selle järel otsustatakse edasiste menetlustoimingute üle,” sõnas Soosaar.

„Kui keegi on tunnistajaks konfliktile avalikus ruumis, siis kõige parem lahendus on anda sellest kohe teada numbrile 112. Kui konflikt toimub kaubanduskeskuses või muus avalikus ruumis, kus tööl ka turvameeskond, peaks küsima abi nende käest ja vajadusel kutsuvad nad politsei.”

„Tegemist on loomulikult kahetsusväärse konfliktiolukorraga, mis on siiski pigem erandlik,” lisas Schapel. „Mõistame, et viimased poolteist aastat on olnud meile kõigile rasked ja stressirohked, kuid kutsume siiski inimesi üles tasakaalukusele ja mõistvusele.”