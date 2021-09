Kõigepealt 55-aastane arst, nüüd 50-aastane kohtunik. Surm jälitab Navalnõiga kokkupuutunuid

2. veebruaril, oma süüdimõistmise päeval, ütles Navalnõu kohtusaalis: "Seadusetus ja omavoli on poliitilise süsteemi tuum, ja see on kohutav. Aga veel hullem, kui seadusetus ja omavoli ehivad end prokuröri või kohtuniku talaariga. Ja iga inimese kohus on teile mitte alluda, mitte alluda sellistele seadustele.” Kohtunik Repnikova vastas seepeale: "Meil ei ole siin miiting. Ärgem tegelegem siin poliitikaga."