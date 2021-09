Margus Kurmi ekspeditsioon alustab täna Hollandist teekonda Estonia hukupaigani. Vastust otsitakse seitsmele küsimusele

„Oleme uurimisreisi ette valmistanud juba kolm kuud, mistõttu oleme optimistlikult ootusärevad. Meie eesmärk on kaardistada, filmida ja skaneerida kõik Estonia laevavraki vigastused, lisaks uurida autotekki ja vraki ümbrust,“ ütles SA Mare Liberumi juht, uurimisprojekti eestvedaja Margus Kurm.

Ta tõi välja seitse küsimust, millele nad tahavad ekspeditsiooni ja hilisema analüüsi käigus vastuseid leida:



1. Mis põhjusel ja millal eraldus visiir laeva küljest?

2. Kas ramp avanes täielikult enne laeva uppumist?

3. Millised täpselt on laevakere parema parda vigastused, millal ja mis põhjusel need on tekkinud?

4. Mis põhjusel ja millal on tekkinud vigastused laeva ahtris ja autoteki vaheseintes?

5. Kas laevakeres on veel vigastusi, mida me ei tea?

6. Millised objektid on laevavraki ümbruses ja laeva uppumise arvataval teekonnal, ning milline on nende seos laeva uppumisega?

7. Kuidas täpselt täitusid laeva erinevad osad veega?

Kurmi sõnul on nad sukeldumistööde pikkuseks planeerinud umbes 10 päeva, kuid see sõltub ennekõike ilmastikutingimustest ja mereoludest. Uurimisreisil osaleb kokku 46 inimest, kellest 18 on laevameeskonna liikmed ja kuus meedia esindajat. Ülejäänud on seotud allveetööde planeerimise ja teostamisega. Laeval on erinevad sonarid, kaks allveeroboti meeskonda ja neli tuukrit koos vajaliku uurimis- ja salvestamistehnikaga. Samuti on olemas vajalik tugitehnika, nagu kraana, airlift lahtise pinnase eemaldamiseks ja erinevad mõõteseadmed.

Ekspeditsioon viiakse läbi Malta lipu all sõitva laevaga RS SENTINEL, mis kuulub Saksamaa firmale RS OFFSHORE, mille juht ja omanik on Kurt Rohde. RS SENTINEL on spetsiaalselt veealusteks töödeks ja sukeldumisoperatsioonideks kohandatud laev, mis sai tänapäevase varustuse ja tehnika põhjaliku ümberehituse käigus 2010. aastal.