FOTOD | Tartus hukkus korteripõlengus kaks inimest, üks päästetu viidi haiglasse

Täna, 17. septembril kell 11.44 teatati häirekeskusele, et Tartus Kalda teel põleb esimese korruse korter, mille aknad purunesid ja tuli ulatub juba välja. Päästjad sisenesid leekides korterisse, kust tõid välja mehe, kes osutus kahjuks hukkunuks. Seejärel toodi välja meesterahvast kannatanu, kes anti üle kiirabile ja haiglasse viidi. Kustutustööde käigus leiti korterist veel üks hukkunud mees. Põlengusuits levis ka ülemistesse korteritesse, kust päästjad aitasid kolmandalt korruselt redeliga alla ühe kodus olnud hädasolija.

„Elude ja vara päästmiseks on kõige tähtsam tulekahju varajane avastamine ning seda aitab teha õigesti lakke paigaldatud suitsuandur, mille töökorrasolekut tuleb aeg ajalt kontrollida.“

Päästekeskuse menetlusinspektor kinnitas, et tulekahju sai alguse köögist, kuid ühest põhjust esialgu veel selgitada ei õnnestunud. Gaasitoru ja gaasipliidi kraanid olid kinni ning gaasi kasutamisega põleng seotud ei olnud.

See on käesoleval aastal Tartus juba teine korteritulekahju, kus hukkub korraga kaks inimest. Veebruaris hukkus Kivi tänaval korteripõlengus vanemaealine mees ja naine. Tulekahjude ohvriks jäävad sageli vanemaealised või tervisprobleemidega elanikud, kellel raskusi kiire reageerimise ja liikumisega. Lõuna päästekeskuse ennetusbüroo juhataja Arvi Uustalu ütles, et põlenud korteris oli märke kehvapoolsest toimetulekust ja tuleohtlikest käitumisharjumustest.