Itaalia muutis koroonapassi kõigile töötajatele kohustuslikuks

Võimud otsustasid muuta kõigile töötajatele koroonapassi kohustuslikuks, kirjutab uudisteagentuur AFP. See tähendab, et inimestel peab ette näidata olema vaktsineerimise või läbipõdemise tunnistus, kuid sobib ka negatiivne koroonaviiruse test.

Itaalias on viimastel nädalatel toimunud valitsuse suurenenud vaktsineerimissurve vastased meeleavaldused, kuid enamik erakondi ning Itaalia tööandjate liit on võimude tegevust toetanud. Ametiühingute juhid suhtuvad algatusse kahtlevamalt ning on seisukohal, et vaktsineerimisest keelduvatele töötajatele tuleks tasuta teste jagada, mitte nad palgata puhkuse saata.