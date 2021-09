VIDEO | Apple ja Google eemaldasid duumavalimiste eel Kremli survel Navalnõi taktikalise hääletuse äpi

Venemaal algasid täna pühapäevani kestvad üldvalimised ning vähenenud toetusnumbritest hoolimata võidab selle eeldatavasti võimupartei Ühtne Venemaa . Navalnõi liitlased kavatsesid mobiilirakendust kasutada selleks, et korraldada valimiste ajal Ühtse Venemaa kandidaatide vastu taktikalise hääletamise kampaania.

Moskva nõudis sel kuul Apple'ilt ja Google'ilt, et need eemaldaksid äpi oma rakenduste poest ja ähvardas, et vastasel juhul käsitleb Venemaa seda parlamendivalimistesse sekkumisena. Google ja Apple pole oma otsust seni avalikkuse ees põhjendanud.