Valitud president Karis pani kokku meeskonna, kantseleid hakkab juhtima Peep Jahilo

Karis selgitas, et kantseleid hakkab juhtima Peep Jahilo, kes on praegu riigikogu kantselei direktor.

"Tal on väga hea rahvusvaheliste suhete kogemus ja ta on olnud ka mitu korda suursaadik," põhjendas Karis oma valikut.

Lisaks on Jahilo töötanud välisministeeriumis mitmel eri ametipositsioonil ning ta sobib Karise hinnangul kantseleid hästi juhtima. "Ma arvan, et ta on väga hea ja tubli inimene sellele kohale," lisas valitud president.

Välisnõunikuks valis Karis Celia Kuningas-Saagpakki, kes on töötanud suursaadikuna Itaalias ja Horvaatias. Kuningas-Saagpakk on pea veerand sajandit välissuhete valdkonnas töötanud ning on seetõttu Karise hinnangul pädev töötama välisnõunikuna.

Haridus- ja teadusnõunikuks saab Tallinna ülikooli teaduskommunikatsiooni õppejõud Arko Olesk.

"Tal on põnev käekiri ning ta on selge mõtlemise ja ütlemisega inimene. Ma usun, et ta suudab haridust ja teadust paremini lahti mõtestada," sõnas Karis.