Birgit Usin: BNI aitab ettevõtetel tõhusalt kliente leida

Givers Gain on põhimõte, mille järgi BNI tegutseb. See tähendab, et organisatsiooni tegevus on üles ehitatud soovitustele. Käime neljapäeva hommikuti koos, vahetame kontakte, aga ka mõtteid ja anname üksteisele head nõu. Loomulikult toimub see ka väljaspool koosolekut. Kõige lihtsamalt öeldes: kujuta ette, et tuttav mainib, et tal on vaja raamatupidajat. Kuna grupis on raamatupidaja esindatud, saadki teda soovitada ja neile kohtumise kokku leppida. Valdkondi, mis on grupis esindatud, on mitmeid. Et ei tekiks sisemist konkurentsi ja grupi sisekliima oleks soosiv, saab ühes grupis olla igast valdkonnast vaid üks esindaja.