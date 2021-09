Otsustatud: Hiiumaal kaobki maskikohustus

"Nagu esmaspäeval kirjutasin, on Eestis üks maakond, mille inimesed on olnud vaktsineerimises eriti eeskujulikud – Hiiumaal on end täielikult vaktsineerinud tänaseks 64,5% saare elanikkonnast ja riskirühmadest veelgi enam, näiteks 60+ vanuses inimestest on täielikult vaktsineeritud koguni 86,5%. Andmed näitavad, et vaktsineerimine aitab ära hoida nakatumist neli korda kindlamalt ning rasket haigestumist koguni kaheksa korda," kirjutas peaminister Kaja Kallas täna ühismeedias.