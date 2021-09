Donbassi võimud panid Vene duumavalimiste jaoks piiri taha mitusada eribussi käima

Donestki ja Luganski „rahvavabariikide" elanike seas on hinnanguliselt 600 000 Vene passi omanikku, kes võivad seega hääletusest osa võtta, kirjutab portaal Moscow Times. Moskva on 2014. aastast Ukrainaga konfliktis olevate piirkondade asukatele lahkelt passe väljastanud.

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba sõnas Moskvas ajakirjanikele, et hääletuse korraldamine Ukraina idaosas ja Krimmis on vastuolus rahvusvahelise õigusega. „Ainus staatus, mis Venemaal on, on okupeeriva riigi oma."