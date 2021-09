Hollandi välisminister astus Afganistani evakueerimiste tõttu tagasi

Hollandi väliminister Sigrid Kaag kaotas Afganistani evakueerimistega seotud usaldushääletuse ja teatas parlamendihääletuse järel, et astub kohe tagasi.

Enamik parlamendiliikmeid toetas eilsel hääletusel seisukohta, et Kaag oli äärmusühenduse Taliban kontrolli alla langenud Afganistani põgenike evakuatsiooni puhul valesti käitunud, kirjutab Deutsche Welle. 78 häält oli Kaagi umbusaldamise poolt ja 72 vastu.

„Teie kamber otsustas, et valitsus käitus vastutustundetult," sõnas Kaag. „Vastutava ministrina saan selle hinnangu tagajärgedega vaid leppida." Hollandi peaministri kohusetäitja Mark Rutte teatas parlamendis toimunu järel, et Kaagi lahkumine on valitsuse jaoks suur kaotus.