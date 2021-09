FOTO | Vastavatud Jõgeva riigimaja toob kokku 11 riigiasutust

Riigimaja eesmärk on pakkuda inimestele võimalikult laia ringi avalikke teenuseid ning jagada teenuste kohta infot ja abi, et maakonnas oleks kerge ametiasju ajada. Riigimaja toob ühe katuse alla riigiasutused, mis varem paiknesid Jõgeva linnas viies erinevas asukohas.

„Jõgevamaal elab üle 28 000 inimese ja just nende jaoks on riigimaja loodud. Koos on paljude riigiasutuste esindused, et lihtsustada asjaajamist ja teenuste kättesaadavust kohapeal. Siit majast saab head nõu ning vajalikku avalikku teenust iga piirkonna elanik ja ettevõtja,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „Niisama oluline on võimaldada kohalikel riigitööd teha kodulähedaselt ning paindlikult. Jõgevamaalastele on nüüd kaugtöötamiseks tingimused loodud.“

Täieliku uuenduskuuri läbinud Jõgeva riigimaja asub aadressil Suur tn 3 endises maavalitsuse hoones. Uuenenud maja on neljakorruseline büroohoone koos kolmekorruselise juurdeehitusega. Riigimaja rekonstrueerimisprojekti koostas AS RTG Projektbüroo ning ehitustöid viis läbi AS Ehitustrust.

„Jõgeva riigimaja rajamisel pöörati kõrgendatud tähelepanu kõiki kaasavale disainile ja ligipääsetavusele. Eriliselt oluline on, et riigimaja oleks ligipääsetav kõigile – nii kodanikule kui ka riigimajas töötajale. Jõgeva riigimajas on võetud Eestis esmakordselt kasutusele mitmeid erilahendusi, mis muudavad avalike teenuste kättesaadavust kõigile, olenemata inimese erivajadusest,“ ütles Riigi Kinnisvara AS juhatuse esimees Kati Kusmin.

Rahandusministeeriumi riigimajade projektijuht Silver Salla märkis, et üle Eesti maakonnakeskustesse rajatavatest 18 riigimajast on Jõgeva järjekorras neljas. „See on esimene sellises mahus renoveeritud majadest ja siin saadud teadmised ning kogemused kuluvad marjaks ära järgmise aasta alguses valmivate Pärnu ja Rapla riigimajade juures. Ikka selleks, et luua parimad võimalused töötamiseks ja teenuste osutamiseks,“ rõhutas Salla.