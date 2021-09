Isamaa lubab Tallinnas ja Helsingis suveolümpia korraldada. Sester: Soome juba isekeskis arutab

Riigikogulane Sven Sester (Isamaa) tõdeb, et olümpiamängud on kallis projekt, kuid see investeering jääks riiki teenima pikaks ajaks.

“Algatame tiitlivõistluste Tallinna toomise projekti,” seisab programmis. “Koostöös Helsingiga algatame analüüsi, et korraldada vastavalt olümpiareeglitele kahe linna poolt ühiselt suveolümpia mängud.”

Mitte kunagi olümpiamängude ajaloo jooksul pole mänge korraldanud kaks linna koos. Riigikogulane ja Eesti olümpiakomitee finantskomisjoni liige Sven Sester (Isamaa) selgitas Delfile, et plaanil on siiski jumet: nimelt võttis rahvusvaheline olümpiakomitee vastu seda lubava otsuse.

“See on täiesti uus suund ja sellest tulenevalt võime tulevikus kindlasti näha ka riikidevahelisi arutelusid,” rääkis Sester. “Oluline on olla ambitsioonikas ja mitte rongist maha jääda.”

Sesteri sõnul arutatakse Soomes juba praegu mõne naaberriigiga mängude kahasse korraldamist, kõne all on praegu küll taliolümpiamängud. “On (Soomel – toim) mõtteid olnud, et jagada Norra või Rootsiga, aga tegelikult võiksime ka meie nendest kõnelustest osa võtta,” leidis poliitik.

Kui palju selline projekt Eestile ligikaudu maksma võiks minna, on Sesteri hinnangul veel vara rääkida.

“Kõigepealt peab olema ambitsioon. Siis tuleb loomulikult teha analüüs,” kirjeldas ta. “Loomulikult on olümpiamängude pidamine väga kallis üritus ja üksi me seda välja ei kannaks. Aga see ei oleks kindlasti ka ühekordne investeering – see viiks riigi täiesti uuele tasemele spordiürituste korraldamisel ja tervislike eluviiside eest seismisel. Need konkreetsed spordirajatised jääksid meid teenima paljudeks aastateks.”

Praegu on olümpiamängude toimumiskohad ette planeeritud aastani 2032, mil need toimuvad Austraalias.