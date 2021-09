Putin: minu lähikonnas on mitukümmend nakatunut

Vene riigipea Vladimir Putin sõnas täna, et kümned tema lähikondlased on andnud positiivse koroonaviiruse proovi. Putin teatas üleeile, et siirdub pärast juhtumite ilmsikstulekut eneseisolatsiooni ja jätab Tadžikistanis toimuvatele julgeolekuteemalistele tippkohtumistele lendamata.