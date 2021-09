Helir-Valdor Seeder: elektri hinnatõus tuleb tarbijatele kompenseerida

"Elektri hind on mitmekordistunud. Suurima osa elektri hinnast moodustab CO2 kvootide hinnatõus. CO2 kvootide tulu laekub Eesti riigieelarvesse. Selleks aastaks on keskkonnaministri sõnul prognoositud ca 80 miljonit CO2 kvootide tulu, kuid sellise kvootide hinna tõusuga võib prognoosida ligikaudu 200 miljoni euro laekumist riigieelarvesse. CO2 kvootide tulust pool peab minema süsinikuemissiooni vähendavatesse projektidesse ning pool rahast on sihtotstarbeta riigieelarve tulu," rääkis Seeder.