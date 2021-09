VIDEO | Kaja Kallas kinnitas: hooldekodutöötajate vaktsineerimist riiklikult kohustuslikuks ei muudeta

Teema on aktuaalne, kuna koroonakolded tõstavad pead hooldekodudes üle Eesti. Maaleht kajastas, et mitmel puhul on haiguse majja toonud vaktsineerimata töötaja, aga vaktsineerimiskohustust ei kehtestata teiste murede tõttu.

Aarike hooldekeskuse juhataja Elle Ott ütles, et väga oleks vaja, et seadusandlikult öeldaks, et hooldekodus vaktsineerimata inimesed töötada ei tohiks.

Peaminister Kaja Kallas rõhutab, et tema meelest peaksid taolised töötajad olema vaktsineeritud. "Seal on nõrgema immuunsusega inimesed, kes võivad kergemini haigestuda ja raskelt põdeda," viitab ta eakatele klientidele.

Kallas räägib, et asutuste juhtidele on antud kõik vajalikud tööriistad, et vajadusel tööd ümber korraldada. Maakeeli öeldes saavad ka hooldekodud ise seada käsulaua – lased end vaktsineerida või jätad ametiga hüvasti. Kallas nendib, et probleemiks võib kerkida tööjõupuudus, ei leia asemele neid, kes seda rasket tööd tegema tuleks. See toob kaasa, et hooldekodude juhid pole altid vaktsineerimisnõuet kehtestama.

Kallas: vastutus lasub tööandjal

Täna toimub koroonakonverents, kus tervise- ja tööminister Tanel Kiik lausus: "Hooldekodude töötajate kohustuslikule vaktsineerimisele on vastu pool valitsust."

Kallas jääb üldsõnaliseks ja selgitab, et valitsuses on küsimust arutatud. "Mina olin üks nendest, kes ütles, et paneme konkreetsed valdkonnad, kus meil on töötamiseks vajalik nõue (vaktsineerimine – toim), aga tegelikult leiti, et seda riigi tasandilt teha ei ole mõistlik." Tema sõnutsi lähtus valitsus ka tööandjate tagasisidest, nemad olevat arvanud, et küsimus ei peaks olema valdkonnapõhine, igaüks otsustab ise. Kallas viitab taaskord tööjõupuudusele.

Peaministri hinnangul peaks tööandjad rakendama kohustuslikkust seal, kus vaja kaitsta inimeste elu ja tervist. "Vastutus lasub tööandjal ja asutuse juhil," märgib ta ja näitlikustab, et kuidas siis asutuse juht hiljem põhjendab, kui omased kaebavad, et pole loodud turvalisi tingimusi.

Ehk siis vastutusekoorem lasub asutustel, mitte riigil? "Vastutusekoorem on asutuse kaupa, sest töökohad on väga erinevad ja tööandjatel peab olema see vabadus oma tööd ise korraldada."