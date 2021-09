FOTOD | Gaasileke Viljandimaal Ekseko seafarmis viis ühe naise haiglasse

Lekkest saadi aimu hetkel, mil kaks töötajat andsid märku, et tundsid ammoniaagi lõhna. Seepeale otsustati ettevõttes kiiresti tegutseda.

"Lõuna ajal oli nuumamaja ühes otsas tunda kerget ammoniaagi sarnast lõhna ning kahel töötajal hakkas halb. Kutsusime kiirabi, kes soovis igaks juhuks kutsuda ka Päästeameti olukorda kontrollima," märgiti Ekseko emafirmast HKScanist. "Päästeamet reageeris ootamatult suurte jõududega, kuid kuna kardetavat suurt leket ei leitud, on masinad kohapealt lahkunud."

Üks töötajatest tuli igaks juhuks viia haiglasse arstlikku kontrolli, teisel aga on hetkel juba parem. Nuumamajas, kus leke aset leidis, viibis tol hetkel 16 töötajat.

"Tegu on mingit sorti gaasilekkega, päästeamet kaasas ka keemiaspetsialistid, kel läheb Tallinnast Eksekosse saabumiseks nii-umbes poolteist tundi," märkis täna Lõuna päästekeskuse pressiteenistuja. Mis gaasiga tegu on, selgitavad välja keemiaspetsialistid – ühtki hüpoteesi veel selgelt teistest eristunud pole.

Kui palju töötajaid majas tol hetkel viibis, pole veel kindlaks tehtud. Kõik inimesed evakueeriti hoonest. Praeguseks on päästjad krundilt lahkunud, kohapeal toimetavad ringi veel aga keemiaspetsialistid.

Ekseko seafarm on Eesti suurim seakasvatussüsteem, mille baasil kasvab Eesti erinevates piirkondades 100 000 siga.

Ettevõtte põhikompleks asub Viljandimaal Viiratsis ja on asutatud juba 1974. aastal, mil kandis nime "Eksperimentaalne Sealiha Tootmise Kombinaat". Alates 1998. aastast kuulub AS Ekseko oma emaettevõtte ASi Rakvere Lihakombinaat kaudu HK Ruokatalo Balti Gruppi. AS Eksekos töötab praegu 190 inimest.