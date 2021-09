VIDEO JA BLOGI | Valitsus kõrgetest elektrihindadest: suurtele elektriarvetele võib leevendust küsida KOV-idest

Peaminister alustas pressikonverentsi koroonakriisist ülevaate tegemisega ning rõhutas, et hetkel on murekohaks inimesed, kes kõhklevad vaktsineerimises või kardavad kõrvalmõjusid. "Kui on hirme, siis nendele saab vastuseid arstidelt ja arstitudengitelt," kutsus ta inimesi üles asjatundjatelt nõu küsima.

Justiitsminister Maris Lauri tegi ülevaate asutuste dokumentide salastamisest. "Häda on see, et ühelt poolt pannakse AK-märge väga kergekäeliselt ja läbimõtlematult. Siis on veel juhtumeid, kus jäetakse see panemata sinna, kus vaja," ütles ta.

Probleem tuli ilmsiks, kui asutuste dokumendiregistrites vaatasid vastu palju AK-märgiga (asutuse-siseseks kasutamiseks) dokumente. Ka Kaja Kallas mõistis dokumentide ebaseadusliku salastamise hukka. "Meie arvates peaks riik olema läbipaistev, liiga kergekäeliselt pannakse neid AK-märkeid dokumentidele külge," ütles ta.

Sõna võeti ka kodanike rahakotte kimbutavate elektrihindade teemal. "Mõned perekonnad/leibkonnad tunnevad selle mõju rohkem, teised vähem. Rasketest aegadest üle minekuks on võimalik saada KOV-idest toetust sellega toime tulemiseks," ütles peaminister, kuid lisas, et iga omavalitsus on erinev ning seetõttu ei pruugi kõik toetust saada.

Ülevaade tehti ka päästjate palkadest, sest viimased käisid taaskord meelt avaldamas. Riigihalduse minister Jaak Aab rõhutas, et neid lahendusi otsitakse mitmel tasandil. "Siseministeerium ja -minister on väga palju vaeva näinud. Ka sellega, et saaks oma haldusalas neid lisavahendeid leida," ütles ta.