Taliban: saime endiste valitsusametnike kodudest kätte miljonite väärtuses dollareid ja kulda

Äärmusühendus Taliban teatas, et arestis endiste valitsusametnike kodudesse tehtud reidide käigus rohkem kui 12 miljoni dollari (10,19 miljonit eurot) väärtuses kulda ja sularaha ning andis selle üle riigi keskpangale.

Afganistan vaevleb tõsise sularahapuuduse käes ja pangad on pidanud kehtestama raha väljavõtmisele limiitmäärad. Üks inimene võib nädalas välja võtta kuni 200 dollarit (169 eurot). Lisaks külmutas Washington pärast Talibani vallutusi USA-s olevad Afganistani keskpanga varad. Pank teatas aga hiljuti, et toimib Talibani kontrolli all paremini kui varem.