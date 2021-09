WHO peatas tehastes avastatud rikkumiste tõttu Vene vaktsiini heakskiitmise

Venemaa esitas veebruaris maailma terviseorganisatsioonile (WHO) ja Euroopa ravimiametile (EMA) taotluse vaktsiini Sputnik V heakskiitmiseks, kuid protsess on mitmete probleemide tõttu soiku jäänud.

WHO teatas täna, et peatas Sputnik V heakskiitmise, kuni pole vaktsiini tootvaid tehaseid uuesti kontrollida saanud, kirjutab portaal Moscow Times.

WHO asejuht Jarbas Barbosa kinnitas täna pressikonverentsil, et Vene vaktsiini kasutusloa protsess on takerdunud, sest kui WHO mais Vene tehaseid kontrollis, avastasid inspektorid mitmeid tootmistingimuste rikkumisi.

„Sputnik V puhul peatati erakorralise kasutusloa protsess, sest ühe tehase kontrollimisel avastati, et see ei tegutse kooskõlas parimate tootmistavadega," sõnas Barbosa täna.

WHO oli varem teada andnud, et avastas Venemaal Ufa linnas Pharmstandardi tehases mitmeid puudujääke ja väljendas ristsaastumise ohu üle muret. Tehas teatas WHO avalduse järel, et on asjad juba korda ajanud ning rõhutas, et inspektorid ei seadnud vaktsiini tõhusust ega ohutust kahtluse alla.

Barbosa ütles täna, et WHO ootab Pharmstandardilt jätkuvalt uut infot. Ka soovib WHO enne Sputnik V-le heakskiidu andmist uuesti tehaseid külastada. „Tootja peab vajalikud muudatused sisse viima ja olema uuteks kontrollideks valmis," sõnas Barbosa.

Nii WHO kui ka EMA andsid möödunud nädalal teada, et ootavad Sputnik V väljatöötajatelt täielikku andmekogu. EMA ei soovinud täpsustada, milline teave hetkel puudu on. Ameti vaktsiinistrateegia juhi Marco Cavaleri sõnul pole hetkel võimalik öelda, millal Sputnik V võiks heakskiidu saada.