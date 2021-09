Pariisi terrorirünnaku püssimees kohtus: massitapmistes polnud midagi isiklikku

Pariisi 2015. aasta terrorirünnakute ainus ellujäänud ründaja teatas eile kohtus, et Prantsusmaa teadis Süüria džihadiste sihikule võttes, millega riskeerib, kirjutab uudisteagentuur AFP.

Abdeslami rahulik jutt erines märgatavalt neist pursetest, millega ta protsessi avapäevadel esines. Koos temaga on kohtu ees veel 19 isikut, kuid mitmete üle mõistetakse õigust tagaselja. Eile sai Abdeslam kohtunike loal esmakordselt pöördumise teha.

Abdeslam rõhutas, et tema ise ja teised kohtualused pole terroristid, džihadistid ega äärmuslased, vaid moslemid. „Siin käib jutt tõelisest, autentsest islamist," selgitas ta. „Selle jutu peale öeldakse, et provotseerin, kuid see pole nii, üritan hoopis siiras olla. Minu eesmärk pole kellelegi haiget teha."