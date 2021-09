Ühendkuningriik, Austraalia ja USA sõlmisid Hiina tõrjumiseks julgeolekuleppe

Kolm värske kokkuleppega ühinenud riiki on mures Hiina kasvava jõu ja sõjalise kohaloleku pärast Vaikse ookeani ning India ookeani piirkonnas. Kuigi Briti ametnikud väitsid BBC teatel, et uus kaitselepe pole ühegi riigi vastu, kinnitas Ühendkuningriigi valitsus, et eesmärk on tagada piirkonna jõukus, turvalisus ja stabiilsus ning toetada rahumeelset "reeglitel põhinevat korda".