FOTO | Tallinnas osutus väidetav relvastatud inimrööv rumalaks lapsikuseks. Politsei: sellistele naljadele pole kohta

"Asjaolusid kontrollides selgus, et roolis on nähtavate joobetunnustega 37-aastane mees, kes on varem korduvalt karistatud sõiduki juhtimise eest, omamata juhtimisõigust. Autos viibinud mehed ütlesid politseinikele selgitusi andes, et nad on omavahel tuttavad ja tegid enda sõnul sellisel viisil nalja. Sõiduki läbivaatamise käigus leiti autost ka stardipüstol," jätkas ta.