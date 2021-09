Raport: suvel avastatud kaks pragu Estonia laevakeres on tegelikult keevitusjäljed

Abbott selgitab raportis, et kuivõrd keevitusjäljed eristuvad ümberasuvast laevakere pinnasest, ilmusid need ka sonaripildile ning neid oli võimalik tõlgendada pragudena. Nüüd aga, kus üle on vaadatud ka allveekaameraga tehtud videod sellest kohast, võib ta kinnitada, et tegu on keevitusjälgede ja mitte pragudega.