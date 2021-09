Meelis Kaldalu valimisliiduga seotud kaebus lükati valimiskomisjoni poolt tagasi

Valimiskomisjon märkis, et registreerimisotsuseid teeb omavalitsuse valimiskomisjon kollegiaalselt, mitte esimees üksinda. Seetõttu otsustas komisjon ka selle kaebuse rahuldamata jätta.

Mainitud valimisliidu taga on kurikuulus Meelis Kaldalu , kes tänavu mais tagaotsitavaks kuulutati. 2017. aasta oktoobris pidas politsei Tartus kinni kaks meest, keda kahtlustati samal aastal ERR-i Tartu stuudiole pommiähvarduse tegemises. Mehed võeti Lõuna ringkonnaprokuratuuri taotlusel kohtu poolt vahi alla, üks neist oli Kaldalu.

Nad võeti eeluurimise ajaks vahi alla, hiljem vabastati. Nüüdseks on uurimine lõpetatud ja algama peaks kohtuprotsess, kuid Kaldalu ei ole kohtupinki ilmunud.

Suve jooksul ta end näole ei andnud, politsei kodulehel on tagaotsimiskuulutuste seas üleval ka tema oma ühes näopildi ja andmetega. Kel ta asukoha osas infot, võiks helistada numbritel 112 või 612 3000 (E-R kell 9-17).

Teise kaebusega vaidlustati Elva vallas kaheksa kandidaadi registreerimist põhjusel, et nende tegelik püsiv elukoht pole Elva vallas. Valimiskomisjon leidis esimese kaebuse puhul, et "püsiv elukoht" valimisseaduse mõistes on kandidaadi rahvastikuregistris märgitud elukoht.