LUGEJA FOTO | Tallinna–Narva maantee ääres põleb raskeveok

Täna kell 14.59 jõudis häirekeskusele teade, et Kuusalu vallas Kahala külas on süttinud veok. "Teatati, et põleb veoki käru, kus peal on ehitusmaterjalid," kommenteeris olukorda Põhja päästekeskuse kommunikatsioonijuht Liina Valner.