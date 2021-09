Navalnõi liitlased: Kremli vastastel tuleks duumavalimistel toetada peamiselt kommuniste

Duumavalimised toimuvad reedest pühapäevani, samuti valitakse mitmel pool kubernere ja kohalikke esinduskogusid. Kommentaaris kutsus Navalnõi eksiilis viibiv kaasvõitleja Leonid Volkov üles hääletama võimupartei Ühendatud Venemaa vastu. „Miljonid Venemaa inimesed vihkavad Ühtset Venemaad,” kommenteeris Volkov. „Seletage kõigile, kes riigis toimuvaga rahul ei ole, et nad peavad tulema ja valimistel osalema.”

Kommunistid on ka praegu riigiduuma suurim opositsioonijõud, kellel on 450-kohalises duumas 43 kohta.

Viimastel nädalatel on Venemaa võimud teinud pingutusi „nutivalimise” takistamiseks, blokeerides sekkega seotud lehekülgi ja takistades seadmetes Navalnõi fondi äpi uuendamist. Digivaldkonna järelevalve ja tsensuuriga tegelev agentuur Roskomandzor on teatanud, et nimekirja blokeerimisest keelduvaid välisfirmasid võib oodata kriminaaljuurdlus, kuna nimekirja levitamine tähendavat ekstremismi propageerimist ja ühtlasi välisagentide sekkumist Vene siseasjadesse.