Isamaa nõuab Tanel Kiige taandumist: Eesti ei saa tema juhtimise all vaktsineerimisega hakkama, pealegi levib eksitav info

Eesmärgid on täitmata ka eakate vaktsineerimisel, kuigi just riskigruppi kuuluvate vanemaealiste vaktsineerimine peaks olema prioriteet, teatab erakond.

Riik ei saa ega tohi sundida inimesi vaktsineerima, kuid õigete otsuste ja hea juhtimise korral on võimalik luua eeldused ja võimalused selleks, et piisav osa Eesti inimestest saaksid vaktsineeritud. Lisaks on Kiik ja tema alluvad levitanud eksitavat infot propageerides vaktsineerimispassi kui nakkusohutuse tõendit. Inimeste vastu tuleb olla aus ja öelda, et ka vaktsineeritud inimene võib nakkust levitada, kuid sellest hoolimata on vaktsineerimine mõistlik.