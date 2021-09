Itaalia alustab elanikele vaktsiinide lisadooside andmist, ka üldise vaktsiinikohustuse plaanist pole loobutud

Tervishoiuminister Roberto Speranza selgitas meediale, et esimeses järjekorras on lisavaktsiini saama oodatud nõrgenenud immuunsüsteemiga inimesed, näiteks vähihaiged ja organisiirdamise operatsiooni läbiteinud. Seega puudutab lisadooside võimalus esialgu kokku umbes kolme miljonit inimest.

Peaminister Mario Draghi ütles septembri alguses, et valitsus kaalub vaktsineerimise kohustuslikuks muutmist kõigile elanikele. Speranza ütles esmaspäeval, et Itaalia ei pelga sellise sammuga kaasnevat kriitikat ja peab kõige tähtsamaks kodanike õigust tervisele. Konkreetsemat otsust vaktsiininõude kohta oodatakse septembri lõpuks. Valitsuse plaani järgi peaks selleks ajaks täielikult vaktsineeritud olema 80% elanikest. Teisipäeval oli see number 74%.