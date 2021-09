Fääri saartel tapeti ühe päevaga 1400 delfiini. Isegi vaalapüüdjad on šokis: „Keegi tegi suure vea.”

Fääri vaalapüügiliidu esindaja sõnul oli tegu eksitusega, kuna tapetavat karja peeti tegelikust oluliselt väiksemaks. „Kui parv leiti, arvasid nad, et seal on vaid 200 delfiini,” ütles Briti ringhäälingule vaalaliidu juht Olavur Sjurdarberg, kes ise jahil ei osalenud. Loomade tegelik arv selgus alles tapmise käigus. „See oli suur eksitus,” ütles vaalaliidu juht. „Keegi oleks pidanud paremini järgi mõtlema. Enamik [fääri] inimesi on juhtunust šokis.”