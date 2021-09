LUGEJA VIDEO | Napikas! Autojuht tekitas vastassuunavööndis sõites äreva olukorra

Sarnane juhtum leidis aset ka tänavu jaanuaris, misjärel sõnas Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse juht Hannes Kullamäe, et selline käitumine ei ole liikluses aktsepteeritav. Toona lisas Kullamäe, et ohtlikest juhtidest liikluses tasub alati esimesel võimalusel teada anda, helistades numbril 112, et politsei saaks kohe reageerida.