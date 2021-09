Politseiorkester jätkab Tallinna politseiorkestrina, kedagi ei koondata

Politsei ja piirivalveorkestri juht Kristiina Veerde: „Täna hommikul kohtus kogu orkestri meeskond Tallinna linnapeaga, kes selgitas koostööleppe sisu ja kinnitas hea koostöö kavatsusi. Kõige olulisem on meie jaoks see, et orkestrantide ametikohad säilivad ja saame loomingulist tegevust jätkata oma praeguses koosseisus. Jääme koostööd tegema ka politsei- ja piirivalveametiga ning esinema nii riiklikel sündmustel kui ka avalikel üritustel,“ rääkis Veerde.

„Ajaloolise pärandiga, 1928. aastal alguse saanud politseiorkestri traditsioon ei tohiks 2021. aastaga lõppeda. Ka Tallinna koosseisus jääb orkestri oluliseks ülesandeks luua Eesti riigi sümbolväärtusega tähtpäevadel pidulikke ja ülevaid hetki. Tallinn kandideerib UNESCO loovlinnade võrgustiku muusikalinnaks ja juba seetõttu ei oleks me saanud lubada selle unikaalse muusikakollektiivi kadumist. Kõige tähtsam on aga see, et politsei- ja piirivalveorkestri kõrget taset loonud professionaalsed muusikud saavad rahulikult senist tööd jätkata ja Eesti muusikaelu rikastada,“ ütles linnapea Mihhail Kõlvart.