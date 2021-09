Põhja-Korea korraldas naabrite pahameeleks uue raketikatsetuse

„Põhja-Korea tulistas kaks tundmatut ballistilist raketti keskregioonist idaranniku suunas,” öeldakse Lõuna-Korea staabiülemate ühendkomitee avalduses. Jaapani peaminister Yoshihide Suga mõistis raketikatsetuse hukka ja märkis, et see ohustab regiooni rahu ja julgeolekut. Hiina välisminister Wang Yi ütles ajakirjanikele, et sõjaliste tegevustega tegelevad ka teised riigid ja dialoogi taastamine on kõigi ülesanne. Wangiga täna kohtunud Lõuna-Korea president Moon Jae-in kutsus Hiinat üles Põhja-Koread mõjutama, kuna USA ja Lõuna-Korea dialoogipakkumistele pole vastatud.