EESTIKEELNE VIDEO | Ursula von der Leyen kiitis Euroopa vaktsiinistrateegiat ja tegi läbi lillede Poolale etteheiteid

Kõne keskendus Euroopa kliima- ja digieesmärkide täitmisele, samuti pandeemiakriisile ja rahvusvahelisele olukorrale.

Muu hulgas teatas von der Leyen, et EL annetab järgmise aasta keskpaigaks ülejäänud maailmale veel 200 miljonit vaktsiinidoosi. "Euroopa on maailma juhtriikide seas, üle 70% meie täisealisest elanikkonnast on vaktsineeritud," märkis komisjoni president. “Oleme ainsad, kes jagasid koguni poolt oma vaktsiinitoodangust ülejäänud maailmaga. Eurooplastele oleme toimetanud üle 700 miljoni vaktsiinidoosi. Täitsime eesmärgid."

Samuti kutsus ta üles tugevdama Euroopa kaitsevõimet, sealhulgas kübervallas. "Euroopa vajab ühist küberkaitsepoliitikat," ütles von der Leyen. Ta märkis, et EL-il on pikk rahutagamise ajalugu. "Nüüd aga läheb meil vaja Euroopa kaitseliitu," lisas ta. Afganistanist rääkides märkis ta, et EL suurendab riigile antavat humanitaarabi 100 miljoni euro võrra.

Kõne lõpuosas viitas von der Leyen läbi lillede Poolale, märkides, et kõik liikmed lubasid EL-iga liitudes ühiseid väärtusi ja reegleid austada. Üks nendest reeglitest on ka Euroopa Kohtu austamine, kes teadupärast tänavuse otsusega Poola kohtureformi taunis. "Need otsused on täitmiseks kohustuslikud ja neist tuleb kinni pidada," ütles von der Leyen.