Haiti peaministrit süüdistatakse presidendi mõrvas

Moïse tapeti 7. juuli varastel tundidel. Prokurör oli 10. septembril teatanud, et ootab peaministrilt seletust, miks too vestles ühe kahtlusalusega mõni tund pärast presidendi surma. Mõni tund enne vallandamist esitas Claude kohtule ametliku taotluse, et peaminister vastutusele võetaks. “Kompromiteerivat materjali on piisavalt, et Henryle otsekohe süüdistus esitada,” märkis Claude avalduses.