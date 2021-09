Reformierakonna toetus 2,5 aasta madalaimal tasemel

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS küsitlevad iga nädal inimeste erakondlikku eelistust. Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 27,1%, konservatiivset rahvaerakonda 23,4% ja Keskerakonda 19% valimisõiguslikest kodanikest. Järgnevad Eesti 200 (12,2%), sotsiaaldemokraadid (8,2%) ning Isamaa (7,1%).

Reformierakonna toetus langes nädalaga 1,6 protsendipunkti, viimase nelja nädalaga on peaministripartei reiting kukkunud 3,9 protsendipunkti. Seega on Reformierakonna toetus nüüd madalaimal tasemel alates veebruarist 2019.

Reformierakonna edu EKRE ees on kahanenud 3,7 protsendipunktini, mis on väikseim vahe alates 2019. aasta algusest, kui Norstat erakondliku eelistuse küsitlustega alustas. Samas EKRE tõusis nädalaga pooleteise ning Keskerakonna toetus ühe protsendipunkti võrra.