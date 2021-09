Martin Helme: tänane majanduskasv on minu poolt rahandusministrina tehtud töö vili

"Koalitsioonil on lihtsalt vedanud nagu surnud seal, see majanduskasv on tehtud eelmise valitsuse otsustega. See, kuidas reageerisime kriisile, oli hoopis teistmoodi, kui kümme aastat tagasi. Seda kõike naudib tänane valitsus," ütles Helme.

Ta leidis, et vaatamata kasvule eesootavad kärped ei pruugi täiesti vale mõte olla: "Riigieelarves on raiskamist pööraselt, nägin seda rahandusministrina ka ise. Kui lähed siis ministrile ütlema, et kuule, allasutuse suvepäevadele on kulunud 400 tuhat, siis öeldakse vastu, et see pole võimalik. See on õudne, milliseid summasid kulutatakse."

Helme kommenteeris ka riigikontrolli poolt riigieelarvest avastatud suuri vigu: "See on puhas amenike poolt sisse lastud apsakas. Kui mina 2019. aastal minister olin, siis me veel tuvastasime vea ja tegime vastavalt seaduseparanduse. Vead on seotud eelarveprotsessiga, mis ei ole normaalne. Kõik juba teavad, et riigikogu liikmed ei saa eelarveprotsessist aru, aga kui ametnikud ka enam aru ei saa..."

Helme tõrjus saatejuht Andres Kuuse küsimuse sellest, kas mitte rahandusminister pole olukorra eest vastutav. EKRE esimees veeretas süü asekantsleri ja tema alluvate kaela, viidates eelarvepoliitika asekantslerile Sven Kirsipuule.