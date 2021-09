Riina Sildos: eesti kultuuripoliitika kobab 19. sajandi pimedates koobastes

"Kui filmitootmise eelarve väheneb 42 protsenti, seitsmelt miljonilt eurolt neljale miljonile eurole, siis tekib filmitegijatel küsimus, kas filmikunsti peetakse üleüldse vajalikuks," kõneleb Riina Sildos. "Kas see pole siis valdkond, kuhu peab investeerima - kui ta on end järjepidevalt tõestanud?"

2017. aastal algatatud filmiprogramm „Eesti Vabariik 100“ tõi eesti filmi instituudi baaseelarvesse juurde 9,2 miljonit eurot. Kui programm lõppes, siis pidi see kolm miljonit lisatoetust aastas ka edaspidi alles jääma. Valitsus vahetus ja uus valitsus on andnud sõnumi, et nii see ei ole.