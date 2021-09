GRAAFIK | Kaljulaid tahab riigikogu liikmetele palka juurde, sest nad teenivad nelja Eesti keskmise palga asemel kolm

Lisaks aktuaalsetele vaktsineerimisteemale ja e-riigi rõhutamisele, leidis Kaljulaid, et muuhulgas vajavad tõstmist riigikogu liikmete palgad. "Jah, lisaks õpetajate, päästjate, kultuuritöötajate ja kõigi teiste palkadele peame me rääkima ka parlamendiliikmete palgast. Kunagi oli justkui laiapõhjaline kokkulepe, et see on neli keskmist Eesti palka. Praeguseks on alla kolme," ütles president oma kõnes.