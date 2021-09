Terviseameti segane juhend lasteaedadele: nakatunud lapse rühm tuleb koju saata, aga tegelikult ei tule

Esmalt soovitab juhend olukorras, kus üks lasteaiarühma laps on koroonapositiivne, terve rühm sulgeda ning koos töötajatega kümneks päevaks koju jääda.

Dokumendi lõpus nenditakse aga, et lasteaedade ja -hoidude lastele kehtib lihtsustatud karantiin. Selles alapeatükis antakse juhis, et haigustunnuseta lapsed võiksid jätkata lasteaias käimist.

Terviseamet kinnitas Delfile, et praegu kehtivad lihtsustatud karantiini reeglid. See tähendab, et laps koju jääma ei pea ning võib lasteaias ilma testimata edasi käia.