Terviseamet: Aarike hoolduskeskuse töötaja ei nakatanud hoolealuseid teadlikult

"Meedias on ilmunud mitu artiklit Aarike hooldekeskuse nakkuskoldest. Mitmes uudisloos heidetakse hooldekeskuse töötajale ette pahatahtlikku ja hooletut käitumist, mille tagajärjel tekkis nakkuskolle ja suri mitu hoolealust. Tegemist on ääretult tõsiste etteheidetega, kuid Terviseamet ei ole tahtlikku hooletust tuvastanud," teatas terviseamet Delfile.

Terviseamet on tänaseks selgitanud, et hooldaja alustas oma tööpäeva 26. augustil kell 7 ja ei omanud infot, et ta võib olla kokku puutunud COVID-19 positiivse isikuga.