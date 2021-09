TASS: Putin läheb eneseisolatsiooni

Vene riigipea Vladimir Putin teatas täna, et peab siirduma eneseisolatsiooni, sest tema meeskonnas on mitmel inimesel avastatud koroonaviirus. Haigestumiste tõttu jääb ära Putin selleks nädalaks planeeritud visiit Tadžikistani.

„Vladimir Putin ütles, et tema lähikonnas on tuvastatud koroonaviiruse juhtumid ja ta peab veetma nüüd teatud ajaperioodi eneseisolatsioonirežiimis," seisis Kremli pressiteenistuse täna avaldatud teates. Putin andis eneseisolatsioonist teada Tadžikistani riigipea Emomali Rahmoniga peetud telefonivestluse käigus.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ei täpsustanud ajakirjanikega kohtudes, kes täpselt Putini kaaskonnas nakatusid, kuid märkis, et jutt käib mitmest tõsisest haigestumisest. Putini koroonaviiruse testid on seni andnud negatiivse vastuse. „President on täiesti terve," kinnitas Peskov. Ka lisas Peskov, et eile riigipeaga kohtunud inimestel pole oma tervise pärast põhjust muret tunda.