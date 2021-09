Vasakpoolsed kukutasid Norra valimistel konservatiivid võimult

Töölispartei ja selle eelistatud koalitsioonipartnerid Keskpartei ja Sotsialistlik Vasakpoolne erakond võidavad praeguse seisuga absoluutse enamuse. See tähendab, et võimalik koalitsioon ei pea sõltuma kahe ülejäänud opositsioonierakonna, roheliste ja kommunistide toetusest.

Rohelised on teada andnud, et nemad kavatsevad vasaktsentristlikku valitsust toetada vaid juhul, kui see lubab Norras koheselt naftamaardlate kasutamise lõpetada. Store on juba ultimaatumi välistanud ja teatanud, et pooldab sarnaselt konservatiivide valitsusega naftatööstusest järkjärgulist väljumist.