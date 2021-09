President Kaljulaid on töövisiidil Itaalias ja Saksamaal

Täna kohtub president Kaljulaid ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni peadirektor Qu Dongyu ja ÜRO Maailma Toiduprogrammi abi-tegevdirektori Gina Casar’iga, et arutada keskkonnasõbralikku lähenemist põllumajandus- ja toidusektorile ning ÜRO ja rahvusvahelise kogukonna rolli maailma toiduvaldkonna probleemide ja näljahädade lahendamisel.

Seejärel külastab Eesti riigipea EL mereväeoperatsiooni EUNAVFOR Med/Irini peakorterit, mille operatsiooni Eesti on panustanud selle loomisest alates.

Kolmapäeval osaleb president Kaljulaid parlamentaalsete riikide riigipeade kohtumisel, et arutada mida Euroopa Liit vajab globaalsel areenil mõjukamaks muutumiseks ning kuidas EL saab oma huve rahvusvahelisel areenil kaitsta aspektides, kus liikmesriigid üksinda jääks nõrgaks. Arraiolose grupi nime all tuntakse 2003. aastal alguse saanud mitteformaalsete kohtumiste seeriat, kuhu on kutsutud riigipead, kes ei võta osa Euroopa Liidu Ülemkogust. Selle aastasel järjekorras 16. kohtumisel osalevad veel Austria, Bulgaaria, Horvaatia, Soome, Saksamaa, Kreeka, Ungari, Iirimaa, Läti, Malta, Poola, Portugali ja Sloveenia presidendid.