Teadusnõukoda on Kaja Kallase sooviga Hiiumaa piirangutest vabastada päri: see on hea mõte

Peaminister Kallas märkis täna sotsiaalmeedias, et Hiiumaa kui enimvaktsineeritud maakond Eestis (mis on suutnud ühena vähestest ületada enne sügisest pööripäeva täisealiste vaktsineerimisel 70% piirmäära) võiks piirangutest peagi vabaks saada.

"See on hea mõte. Kui vastavad kriteeriumid on täidetud, siis teadusnõukoda ka toetab seda," märkis teadusnõukoja juht Irja Lutsar Delfile.

Siinkohal tuleb aga tema sõnutsi pidada silmas kahte olulist numbrit: kogu elanikkonna ja ka riskigrupi vaktsineeritus. Ning Hiiumaal on selles kontekstis veel lühike maa edasi minna.

Lutsar sõnas, et teadusnõukoda on pakkunud valitsusele maakonniti piirangutest vabanemiseks välja järgmised piirmäärad: tervest elanikkonnast peaks olema lõpetatud vaktsineerimisega 70%, vanemaealistest aga 85% inimestest.

Viroloog väljendas uskumust, et Hiiumaal on need kaks arvu omavahel väga tihedalt seotud - mil saavutatakse üks, saavutatakse ka teine.

Kuidas siis Hiiumaal puhtstatistilises kontekstis läheb?

Terve Hiiumaa elanikkonnast (käesoleva aasta 1. jaanuari seisu kohaselt 9315 inimest) on lõpetatud vaktsineerimisega praegu tervelt 64,2% (5980) sealsetest elanikest. Vanemaealistest (60+) on vaktsineeritud hetkeseisuga 86,42% - sellega näib, et teadusnõukoja nõutud protsent on tegelikult juba lausa ületatud.

Allolevast graafikust on võimalik vaadata, kuidas edeneb Hiiu maakonnas vaktsineerimine kõikides vanusegruppides: