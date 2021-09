Talibani üks juhte Baradar teatas, et on erinevalt kuulujuttudest elus ja terve

„Meedias on olnud uudiseid minu surma kohta,” ütles Baradar audiosalvestuses. „Viimased ööd olen ma olnud reisidel. Kus iganes ma hetkel olen, on meiega kõik korras, kõigi minu vendade ja sõpradega. Meedia avaldab alati valepropagandat. Seetõttu tõrjun ma vapralt kõik need valed ja kinnitan teile sada protsenti, et ei ole mingit küsimust ja meil ei ole mingeid probleeme.”