Kaja Kallas soovitab Hiiumaal koroonapiiranguist loobuda

"Eestis on üks maakond, kus elavad inimesed on vaktsineerimises olnud eriti eeskujulikud – see maakond on Hiiumaa. Hiidlaste seas on täiskasvanutest ennast vaktsineerinud juba 73,3% ning riskirühmade seas on see protsent veelgi kõrgem. Näiteks üle 60-aastate seas on end vaktsineerinud suisa 86,4% hiidlastest. See on väga tubli saavutus, kiitus aktiivsetele hiidlastele ja Hiiumaa tervishoiutöötajatele!

Nii suur vaktsineeritute osakaal võimaldab Hiiumaa inimestel veidi rahulikumalt hingata. Andmed ju näitavad, et vaktsineerimine aitab ära hoida rasket haigestumist neli korda kindlamalt.