Kas vaktsineerimata valija ikka hääletuskasti juurde pääseb? Reeglid on samad, mis toidupoes

17. oktoobril toimuvad kohalike omavalitsuste valimised. Valida saab nii füüsiliselt kohapeale minnes, kui ka eelhääletusel interneti kaudu. Kuid mis saab neist, kes soovivad minna valimisjaoskonda hääletama, kuid pole vaktsineeritud?

Riigi valimisteenistuse kommunikatsioonijuhi Kristi Sobaki sõnul on hääletusruumid määratletavad kontrollimata avaliku ruumina. "Jaoskondades kehtivad ohutusnõuded peaksid tagama sellise turvalise keskkonna valimistel nagu on mujal kontrollimata avalikus ruumis, näiteks toidupoodides," ütles ta. See tähendab, et valima minnes tuleb kanda maski, desinfitseerida käsi ja liikuda hajutatult.

Valijate hajutatuse põhimõte tähendab, et hääletamisruumis tuleks viibida võimalikult vähe aega ehk mitte üle 15 minuti. "Kui tekivad järjekorrad, siis hajutatakse neid võimaluse korral õuealale," ütles Sobak. Vaktsineerimist, läbipõdemist või muud moodi nakkusohutust tõestavaid dokumente esitama ei pea.

Terviseameti pressiteates märkis Riigi valimisteenistuse juht Arne Koitmäe, et riiklikest kokkulepetest ühiselt kinni pidades on võimalik valimisi turvaliselt läbi viia. "Neid reegleid on rakendanud kõik riigid, kel on siiani valimiste korraldamisel viirusest tingitud piirangutega arvestada tulnud,“ ütles ta.

Terviseameti peadirektor Üllar Lanno leidis, et vaatamata elektroonilistele valimisvõimalustele, soovivad paljud kohapeale kodanikukohustust täitma minna. „Jaoskonnas on oht nakatuda mõlemal kohal viibijal - nii valimiskomisjoni liikmel kui hääletajal," nentis ta. Lanno sõnul jõuti arutelude käigus arusaamani, et rakendatakse nakkusohutuse meetodeid, kuid erinevaid tõendeid küsima ei hakata.

Praegu on Tallinn andnud teada, et avab kuus valimisjaoskonda, kus on võimalus hääletada ka õues, näiteks parklates ja hoovialadel. Tartu linn plaanib avada samuti kaks õueshääletamise jaoskonda. "Lisaks on Eestis võimalik oma hääl anda nädala jooksul ja riigi valimisteenistus soovitab COVID-19 leviku tõttu valijatel hääletada aktiivsemalt valimispäevale eelneval eelhääletamise perioodil 11.-16. oktoobrini," lisas Sobak.