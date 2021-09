Soome vaimuhaiglast põgenes taas ohtlik patsient. Varasem põgenik jõudis 2016. aastal Eestisse

Usutakse, et naine on ohtlik, kui tema ravi ei saa jätkata. Seetõttu loodab politsei saada teateid tema liikumise ja võimaliku asukoha kohta. Ajalehe Iltalehti andmetel on naine süüdi mõistetud Keravas aset leidnud tapmises, mis toimus mullu augustis.