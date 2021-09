Ülle Madise: pandeemia on viinud meid selleni, et oleme kõik üksteisega justkui sõjas

Ta pani pingete tekkimise süükoorma mõlemale poole praegust ühiskondlikku lõhet: "Tuleb välja, et hirmu ajel öeldakse ja tehakse halba nii ühel kui ka teisel pool rindejoont. See on kurb, aga ühtaegu inimlik."

"Pandeemia on viinud meid selleni, et oleme kõik üksteisega justkui sõjas, ja mitte ainult piirangute asjus vaieldes. Vaenlane – kui seda üldse on – on aga koroonaviirus. Pigem on tegu järjekordse ohtliku loodusnähtusega, nagu puugid, gripp ja raju tuul. Elu läheb edasi, võidab parim kohaneja," kirjutas Madise.